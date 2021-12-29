Путин заявил о снижении цен на газ в Европе и Украине при запуске СП-2

Путин заявил о снижении цен на газ в Европе и Украине при запуске СП-2

2021-12-29 18:58:38

2021-12-29 18:58:38

2021-12-29 18:58:38

2021-12-29 18:58:38

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