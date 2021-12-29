Модельную библиотеку открыли в подмосковных Химках

В городе Химки Московской области открыли модельную библиотеку. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура». В церемонии открытия учреждения принимала участие замминистра культуры Ольга Ярилова.

На капитальный ремонт из муниципального бюджета было выделено 17 млн рублей. На эти средства в библиотеке удалось создать молодежную и YouTube-зоны, фото- и звукозаписывающую студии, читальный зал с коворкинг-зоной, интерактивный и художественный залы, кафе, помещения для занятий творчеством.

Из федерального бюджета выделили порядка 10 млн рублей. На них закупили высокотехнологичное оборудование, автоматизировали библиотеку информационными библиотечными системами. Также для учреждения приобрели 4 тыс. книг.

По словам замминистра культуры, которые приводит «Подмосковье сегодня», это учреждение уже сложно назвать библиотекой. Сюда можно прийти с семьей, и каждый найдет себе занятие по душе.

Глава областного минкульта Елена Харламова в свою очередь отметила, что модельные библиотеки весьма востребованы в Подмосковье. При их создании учитываются пожелания читателей. Порядка 23% жителей региона в свободное время читают художественную литературу.

Ранее сообщалось, что в Московской области к концу года планируется отремонтировать и построить дороги и тротуары к 57 образовательным учреждениям. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».