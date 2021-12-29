Прямой эфир
Мир
Немецкий город Циттау может оказаться под землей из-за добычи угля Польшей
Мир
Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии
Авто
ЦБ РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО
Авто
В Москве на спецстоянки в 2021 году отправили 56 тыс. автомобилей
Мир
На Украине спрогнозировали дефицит молочной и хлебной продукции
Общество
В Московском регионе продлили предупреждение о гололедице
Мир
Украина продлила действие спецпошлин на российские уголь, газ и дизтопливо
Общество
В Тюменской области отменили COVID-сертификаты в общественных местах
Авто
КамАЗ начал подготовку к выпуску новой модели грузовика
Общество
К широкополосному интернету подключили все социально значимые объекты
Сюжет:

Модельную библиотеку открыли в подмосковных Химках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Химки Московской области открыли модельную библиотеку. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура». В церемонии открытия учреждения принимала участие замминистра культуры Ольга Ярилова.

На капитальный ремонт из муниципального бюджета было выделено 17 млн рублей. На эти средства в библиотеке удалось создать молодежную и YouTube-зоны, фото- и звукозаписывающую студии, читальный зал с коворкинг-зоной, интерактивный и художественный залы, кафе, помещения для занятий творчеством.

Из федерального бюджета выделили порядка 10 млн рублей. На них закупили высокотехнологичное оборудование, автоматизировали библиотеку информационными библиотечными системами. Также для учреждения приобрели 4 тыс. книг.

По словам замминистра культуры, которые приводит «Подмосковье сегодня», это учреждение уже сложно назвать библиотекой. Сюда можно прийти с семьей, и каждый найдет себе занятие по душе.

Глава областного минкульта Елена Харламова в свою очередь отметила, что модельные библиотеки весьма востребованы в Подмосковье. При их создании учитываются пожелания читателей. Порядка 23% жителей региона в свободное время читают художественную литературу.

Ранее сообщалось, что в Московской области к концу года планируется отремонтировать и построить дороги и тротуары к 57 образовательным учреждениям. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021