Названы самые востребованные старинные профессии

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил топ старинных профессий, которые остаются востребованными сегодня. Результаты исследования имеются в распоряжении «Известий».

В Санкт-Петербурге ищут скорняка, которому готовы платить от 100 000 до 130 000 рублей. Такой специалист занимается сборкой и ремонтом меховых изделий. В компании скорняку будет необходимо также контролировать качество швов. Кандидату требуется иметь опыт работы от пяти лет, а также быть ответственным и коммуникабельным.

Востребованы на рынке труда также специалисты обувного ремесла. От 80 000 рублей в Москве предлагают затяжчику, который формирует верх обуви и соединяет заготовки с основной стелькой. Ему предстоит выполнять изделия по индивидуальному заказу. Для такого специалиста важен опыт работы на производстве.

Также в столице ищут сапожника, которому предлагают от 70 000 рублей. Работник будет выполнять индивидуальный пошив детской и взрослой обуви. Для трудоустройства важно иметь среднее профессиональное образование и стаж по профессии от трех лет, а также быть доброжелательным.

Во Владивостоке требуется почтальон, которого уже редко можно встретить на улице. Работнику необходимо будет доставлять и вручать адресатам почтовые отправления, печатные издания, рекламные материалы, корреспонденцию, пенсии и пособия. Требования к соискателю простые: нужно быть готовым к пешеходному передвижению по городу и к работе с денежными средствами.

Несмотря на повсеместный переход на электронный документооборот, в Петропавловске-Камчатском ищут архивариуса. Специалист будет вести архивное дело на предприятии, организовывать хранение документов и обеспечивать их сохранность, а также выдавать архивные копии и готовить данные для отчетности. Кандидату необходимо знать нормы и правила ведения архивного дела на предприятии, порядок приема и сдачи документов, особенности составления описей материалов. Опыт работы будет преимуществом при трудоустройстве.

В Новокузнецке требуется машинист-кочегар котельной, которому предстоит следить за исправностью отопительной системы и подавать уголь в печь. Также в Воронежской области ищут кочегара для работы на технологических печах. Среди обязанностей этого сотрудника — чистка топки и форсунок от шлака и золы, проверка исправности печи, регулировка процесса горения и проведение текущего ремонта. Главные требования к таким работникам — исполнительность и ответственность.

На некоторые профессии повлияло развитие современных технологий. Так, ткач в Гусь-Хрустальном будет вырабатывать производственные ткани из стекловолокна. В компании специалисту будет необходимо также контролировать качество полотна и устранять обрывы нитей на станке. Кандидату требуется иметь среднее профессиональное образование и быть внимательным. Работодатель организует корпоративный транспорт до предприятия.

В Санкт-Петербурге ищут вышивальщика/вышивальщицу для машинной вышивки. Такому работнику в отличие от предшественников необходимо будет заправлять нити в специализированное оборудование, создавать программы вышивки, снимать и заправлять детали кроя в пяльцы, обрабатывать готовое изделие. Среди требования к кандидату — опыт работы в легкой промышленности, умение разрабатывать собственный дизайн, внимательность к качеству.

23 декабря были опубликованы результаты опроса «Работы.ру», согласно которым примерно 47% россиян намерены работать или подрабатывать в период новогодних праздников. Этот показатель стал ниже по сравнению с 2020 годом (54%) и 2019-м (58%).

Более половины респондентов (56%) отметили, что самыми востребованными профессиями в период новогодних праздников, скорее всего, станут специальности продавцов и кассиров, на втором месте оказались курьеры (49%).