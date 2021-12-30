Эксперты назвали самые необычные и востребованные в России профессии

Среди ряда любопытных профессий, которые пользователи «Авито Работы» искали в уходящем году, оказались актер массовки comedy, протаптыватель тропинок, замерщик лестниц, а также аналитик баскетбола.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия» в четверг, 30 декабря, первую строчку рейтинга самых популярных профессий, заняла должность менеджера: в уходящем году в среднем такие специалисты зарабатывали порядка 40 тыс. рублей в месяц.

Больше всего были востребованы у работодателей менеджеры по работе с соцсетями и блогерами, а также с интернет-магазинами и маркетплейсами.

Второе место по количеству просмотренных пользователями объявлений о найме заняла «подработка». Это ключевое слово встречалось в 2021 году в 4,8 раза чаще в объявлениях, которые размещали компании на портале «Авито Работы». В России соискатели чаще всего ищут подработку, чтобы накопить деньги на дорогостоящие покупки, закрыть кредиты, а также увеличить семейный бюджет, свидетельствуют данные предыдущего исследования сервиса.

На третьем месте по популярности — администратор. Медианная зарплата таких специалистов возросла до 30 тыс. рублей, увеличившись на 20%.

Кроме того, в 2021 году объявлений о найме продавцов на портале стало в 2,3 раза больше.

Вдобавок спрос на курьеров вырос в 3 раза за время пандемии коронавируса. Магазины и заведения общепита стали переводить бизнес и увеличивать зарплату данной категории сотрудников. В результате для многих людей эта работа стала хорошим источником основного или дополнительного дохода.

В список из 10 наиболее востребованных профессий вошли электрик, сварщик, бухгалтер и повар, уточнили в аналитическом центре «Авито Работы».

Ранее, 16 декабря, интернет-сервис «Авито» занял самую верхнюю строчку в мировом рейтинге наиболее посещаемых сайтов объявлений по итогам ноября 2021 года, впервые сместив с этой позиции американский Craigslist.

Уточнялось, что общее число посещений сайта в ноябре составило 279,6 млн. Среднее количество времени, которое пользователи «Авито» проводили на платформе за одно посещение в ноябре, составило 11 минут, за это время они успевают посетить 11,72 страницы с объявлениями.