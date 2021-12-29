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Мосбиржа признала «Тинькофф Инвестиции» лучшим брокером

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«Тинькофф Инвестиции» третий год подряд признаны «Лучшим брокером» в конкурсе «Лучший частный инвестор 2021 года» Московской биржи. Победа в данной номинации присуждается за наибольшее количество активных участников, торгующих через брокера.

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Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в среду, 29 декабря, «Тинькофф Инвестиции» также стали «Лучшим брокером на вечерней сессии». При этом клиенты компании заняли первые пять строчек в номинациях «Лучший частный инвестор на валютном рынке» и «Лучший трейдер биржевыми фондами».

В номинациях «Лучший трейдер ИИС» и «Лучший пользователь Tradingview» клиенты брокера заняли вторую и третью строчки соответственно.

Кроме того, победителем в номинации «Лучший частный инвестор на валютном рынке» стал Grigorii777, победителем в номинации «Лучший трейдер биржевыми фондами» — Ivtst1. Vassaliya стал вторым в номинации «Лучший трейдер ИИС», Eababaev — третьим в номинации «Лучший пользователь Tradingview».

«Поздравляем клиентов «Тинькофф Инвестиций» с заслуженным выигрышем, по-настоящему гордимся достижениями наших клиентов и с удовольствием вручаем денежные призы — 500 тыс. рублей за первое место, 250 тыс. рублей — за второе и 100 тыс. рублей — за третье. Конкурс «Лучший частный инвестор 2021 года» и призовые места клиентов — и наша победа тоже. Как брокер мы продолжим развивать наши сервисы, в том числе образовательные проекты, чтобы предоставлять нашим клиентам еще больше комфорта и больше новых возможностей, ведь именно благодаря их доверию мы сохраняем свое лидерство», — сообщил директор брокера Дмитрий Панченко.

Как рассказали в «Тинькофф», итоги конкурса Московской биржи были подведены 16 декабря. В течение трех месяцев трейдеры, участвовавшие в соревновании, должны были добиться лучших показателей доходности. Кроме того, условием победы в конкурсе среди брокеров было привлечение наибольшего количества активных клиентов или клиентов, занявших призовые места. Перед менеджерами в данном конкурсе стояла задача содействовать увеличению числа участников.

В прошлом году «Тинькофф Инвестиции» также были признаны лучшим брокером Московской биржи. Кроме того, клиенты сервиса вошли в топ-10 в нескольких номинациях конкурса, а в четырех одержали победу. Речь идет о категориях «Лучший частный инвестор на валютном рынке», «Лучший частный инвестор на фондовом рынке», «Лучший трейдер-капиталист» и «Лучший трейдер вечерней сессии».

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