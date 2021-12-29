Более 20 воинских захоронений восстановили в Иркутске за 2021 год

В 2021 году в Иркутске удалось восстановить 25 воинских захоронений участников Великой Отечественной войны. Работы проводились в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».

В пресс-службе регионального правительства ИА Irkutskmedia рассказали, что из федерального бюджета на эти цели в этом году выделили 1,8 млн рублей. С учетом софинансирования из регионального и местного бюджетов общая сумма составила 2,3 млн рублей.

По словам главы службы по охране объектов культурного наследия иркутской области Виталия Соколова, Приангарье второй год участвует в реализации этой программы. Соглашение между Миноброны РФ и правительством Иркутской области заключено на период 2022–2024 годов. Таким образом, работа по восстановлению воинских захоронений будет продолжена.

Ожидается, что в течение трех лет, с 2022 по 2024 годы, в Иркутской области приведут в порядок 91 воинское захоронение.