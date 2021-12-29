Прямой эфир
Политика
Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге
Авто
КамАЗ начал подготовку к выпуску новой модели грузовика
Общество
К широкополосному интернету подключили все социально значимые объекты
Армия
Истребители России и Белоруссии провели совместное патрулирование границ
Мир
МИД отметил угрозу для РФ в ударных системах НАТО в Грузии
Общество
В столице российского региона запретили продажу алкоголя в новогодние праздники
Авто
Aurus запустил виртуальный тур по заводу в Елабуге
Мир
В Германии заявили об отсутствии изменений в вопросе сертификации СП-2
Авто
Во Владивосток прибыл сухогруз с обледеневшими иномарками
Экономика
В ФАС усомнились в росте цен на бензин в 2022 году

Спасатели добрались до подавшей сигнал о помощи туристической группы в КБР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели в горах Кабардино-Балкарской Республики (КБР) нашли группу туристов, которые запросили помощь. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС РФ.

«По состоянию на 13:40 мск спасатели добрались до туристической группы, в помощи они не нуждаются», — сообщили в МЧС.

Согласно предварительным данным, у альпинистов нештатно сработал GPS-трекер.

Ранее, 29 декабря, сообщалось, что группа из семи человек из Подмосковья, находящаяся в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, запросила помощь. На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье направились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021