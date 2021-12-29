Спасатели добрались до подавшей сигнал о помощи туристической группы в КБР

Спасатели в горах Кабардино-Балкарской Республики (КБР) нашли группу туристов, которые запросили помощь. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС РФ.

«По состоянию на 13:40 мск спасатели добрались до туристической группы, в помощи они не нуждаются», — сообщили в МЧС.

Согласно предварительным данным, у альпинистов нештатно сработал GPS-трекер.

Ранее, 29 декабря, сообщалось, что группа из семи человек из Подмосковья, находящаяся в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, запросила помощь. На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье направились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.