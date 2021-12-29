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Глава поселения в Омской области ожидает суда за пожар в деревне Каракуль

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В Омской области ожидает суда глава Уленкульского сельского поселения Большереченского района Лейла Мухаметшина. Ее обвиняют в халатности, в результате которой выгорела деревня Каракуль, сообщает СУ СКР по региону.

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«Глава не обеспечила обустройство безразрывных и очищенных от сухой растительности противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 м на участках местности вокруг деревни Каракуль, не обеспечила очистку территории от сухой травы, мусора и других горючих материалов», — цитирует старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Ларису Болдинову ИА «ОМСКРЕГИОН».

Размер ущерба составил более 5,5 млн рублей. Глава поселения признала свою вину и выплатила пострадавшим компенсации и гуманитарную помощь на общую сумму 9 млн рублей. В этой связи следователи ходатайствуют о смягчении приговора и наказании в виде судебного штрафа, пишет ИА «Город55».

Расследование уголовного дела по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

6 мая пожар уничтожил в деревне Каракуль 14 жилых домов и 11 нежилых построек, а также пять единиц транспорта. В ходе проверки было установлено, что в населенном пункте не обеспечены первичные меры пожарной безопасности. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц. Главе сельского поселения было предъявлено обвинение.

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