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Почти 150 млн рублей направят на содержание дорог в Калининграде

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Власти Калининграда объявили электронный аукцион на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2022 году. Начальная стоимость контракта составляет 148,7 млн рублей.

Торги объявлены комитетом по финансам администрации Калининграда. Выбранному подрядчику предстоит привести в порядок улично-дорожную сеть. Об этом пишет ИА FlashNord.

Победителя аукциона назовут 13 января. Отмечается, что с 2019 года работы по ремонту и содержанию дорог ведет компания «ДСП».

Ранее сообщалось, что Астраханская область получит из федерального бюджета около 4 млрд рублей на ремонт мостовых сооружений. Средства выделяются в качестве субсидий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2022 году планируется привести в порядок пять переправ, на эти цели направят 655,7 млн рублей.

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