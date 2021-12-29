Почти 150 млн рублей направят на содержание дорог в Калининграде
Власти Калининграда объявили электронный аукцион на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2022 году. Начальная стоимость контракта составляет 148,7 млн рублей.
Торги объявлены комитетом по финансам администрации Калининграда. Выбранному подрядчику предстоит привести в порядок улично-дорожную сеть. Об этом пишет ИА FlashNord.
Победителя аукциона назовут 13 января. Отмечается, что с 2019 года работы по ремонту и содержанию дорог ведет компания «ДСП».
Ранее сообщалось, что Астраханская область получит из федерального бюджета около 4 млрд рублей на ремонт мостовых сооружений. Средства выделяются в качестве субсидий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2022 году планируется привести в порядок пять переправ, на эти цели направят 655,7 млн рублей.