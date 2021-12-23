Астраханская область получит 4 млрд рублей на ремонт мостов
Астраханская область в ближайшие три года получит из федерального бюджета около 4 млрд рублей на ремонт искусственных дорожных сооружений. Об этом сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора региона.
В следующем году на дорогах Астраханской области планируется привести в порядок пять мостовых сооружений. На эти цели направят 655,7 млн рублей. В 2023-м отремонтируют еще 13 переправ (1,34 млрд рублей), в 2024-м — 10 (1,96 млрд рублей), пишет «Астрахань-24».
Средства выделят из федерального бюджета в качестве субсидий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В 2021 году на дорогах региона ведется ремонт 29 мостов. Из них 14 сооружений приводят в порядок по областной программе развития дорожного хозяйства, остальные 15 — на средства, выделенные из резервного фонда правительства РФ.