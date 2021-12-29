В Сочи и Калининграде арендное жилье подорожало на 40%

В Сочи и Калининграде сильнее всего по итогам 2021 года подорожало арендное жилье в России — от 25 до более чем 40%. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», которое поступило в редакцию «Известий» в среду, 29 декабря.

Аналитики изучили арендные цены на «однушки», «двушки» и «трешки» в 70 городах России. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры подорожали в 66 городах из 70, и трехкомнатные — в 68.

Так, в Сочи стоимость аренды «однушек» поднялась на 42,8%, «двушек»— на 42,6%, «трешек» — на 40%. В Калининграде — на 25,6%, 37% и 40,8% соответственно.

На третьем месте по росту цен — Краснодар, где цена аренды выросла на 22,7%, 29,9% и 36% соответственно. Далее идут Махачкала — 22,1%, 27,9% и 33,6% и Киров — 14%, 37,4% и 31,2%.

В Санкт-Петербурге арендное однокомнатное жилье подорожали за год на 19%, до 27,6 тыс. рублей в месяц, двухкомнатное — на 28,8%, до 41,6 тыс. рублей в месяц, трехкомнатное — на 21,7%, до 55,3 тыс. рублей в месяц. В Москве — на 18,7%, до 45 тыс. рублей в месяц, на 20,9%, до 54,9 тыс. рублей в месяц и на 16,2%, до 64,1 тыс. рублей в месяц соответственно.

Отмечается, что в среднем однокомнатная квартира по России сдается за 15,4 тыс. рублей в месяц, что на 15,1% больше прошлогоднего показателя, двухкомнатная — за 20,9 тыс. рублей в месяц (+14,4%), трехкомнатная — за 27,9 тыс. рублей в месяц (+15,8%).

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказал, что в этом году резко сократилось предложение на рынке аренды: на пике ажиотажного спроса на покупку квартир многие собственники решили продать их «по хорошей цене», вместо того чтобы продолжать сдавать в аренду.

Осенью начал возрастать спрос со стороны трудовых мигрантов из Средней Азии и офисных работающих удаленно граждан, которые начали возвращаться в крупные города.

«Резкий дисбаланс спроса и предложения способствовал подорожанию съемных квартир», — констатировал Луценко.

14 декабря аналитики сообщили «Известиям», что цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли до 31% из-за высокого спроса. Ставки могут подняться еще на 10–15% в случае принятия законопроекта Минстроя о создании государственной информационной системы (ГИС), в которой придется регистрировать все сделки, заявляли участники рынка недвижимости.

Минстрой готовит изменения в законодательство, направленные на повышение прозрачности отрасли. Замглавы строительного ведомства Никита Стасишин говорил, что планируется запуск цифровой платформы учета договоров найма, которая должна упростить уплату налогов для собственников и помочь вывести арендное жилье из «серой» зоны. 10 декабря стало известно, что эту платформу создадут в виде ГИС. Для арендодателей, проигнорировавших правила, введут штрафы — от 500 до 2,5 тыс. рублей для физических лиц, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — для юридических.