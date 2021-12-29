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Минпромторг спрогнозировал снижение темпов роста цен на автомобили

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В 2022 году Минпромторг РФ ожидает замедления темпов роста цен на новые автомобили. Об этом 29 декабря сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

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«Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся», — заявил Денис Мантуров.

Отмечается, что ранее источник в Минпромторге РФ рассказал ТАСС, что цены на автомобили будут зависеть от стоимости автомобильных чипов, металла, а также логистики. Источник добавил, что министерство предложило ограничить 10% максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин.

Позднее глава министерства заявил, что Минпромторг РФ считает нецелесообразным нормативно закреплять ограничения по наценкам на новые машины для автодилеров.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России в ноябре 2021 года было продано 125 466 новых автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в ноябре 2020 года. Однако в годовом выражении результат января–ноября 2021 года положительный: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года.

26 октября сообщалось, что в России за III квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Так, если в июле 2021 года в нашей стране насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, то в октябре их стало 3143. Всего в III квартале этого года был расторгнут 101 дилерский контракт, а новых заключено 62.

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