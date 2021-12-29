В Москве подготовили 62 площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь

В Москве подготовили 62 площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь

2021-12-29 09:23:30

2021-12-29 09:23:30

2021-12-29 09:23:30

2021-12-29 09:23:30

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