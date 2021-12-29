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Самолеты Су-30СМ2 поступят на Балтийский флот в 2022 году

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На Балтфлоте началась подготовка первых экипажей и авиационных расчетов новых боевых самолетов Су-30СМ2, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Первые полеты в штатном режиме должны начаться в следующем году. По словам экспертов, поступление Су-30СМ2 значительно усилит потенциал авиагруппировки, прикрывающей Калининград.

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Летный состав и специалисты инженерного и аэродромного обеспечения уже приступили к освоению модернизированных самолетов Су-30СМ2, сообщили источники «Известий». Формируются экипажи и авиарасчеты, которым предстоит совместно проходить тренировки на этом типе техники. Ожидается, что они закончат в следующем году и тогда же получат первые машины. Новинка поступит в 4-й гвардейский морской штурмовой авиаполк.

«Этот полк — одна из самых известных частей морской авиации России. Их основная задача — ведение борьбы как с корабельными, так и с наземными группировками, а также воздушные операции в водах калининградского эксклава. Вообще, в морской авиации исторически сложилось, что самолеты Су-24, Су-24М, Су-30 классифицируются как морские штурмовики, а не как в ВКС — бомбардировщики и истребители-бомбардировщики», — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

В условиях, когда государства балтийского региона активно закупают новые самолеты, авиация, прикрывающая Калининград, нуждается в обновлении, полагает эксперт.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Авиа толк: оборону Калининграда усилят морскими «Супер-Сухими»

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