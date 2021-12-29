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Летевший в Якутск самолет сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира

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Самолет авиакомпании S7, следовавший по маршруту Москва–Якутск, совершил посадку в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Якутска в среду, 29 декабря.

«Сел в Тюмени, в Якутске ожидается, предварительно, в 16:00 (10:00 мск)», — передает ТАСС.

8 декабря вылетевший из Санкт-Петербурга в Симферополь самолет совершил вынужденную посадку в Воронеже. Причиной изменения курса воздушного судна стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок. У женщины разошлись послеоперационные швы и началось кровотечение.

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