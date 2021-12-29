Привившийся в апреле актер Хью Джекман заразился COVID-19

Австралийский актер Хью Джекман, известный по роли Росомахи в серии фильмов «Люди Икс», заболел коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам в соцсетях в видео, которое разместил 28 декабря.

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I’m cleared … looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) December 28, 2021

«Просто хочу, чтобы вы услышали это от меня. У меня положительный результат на COVID-19. Легкие симптомы (першение в горле и насморк), но я с нетерпением жду возвращения на сцену как можно скорее! Желаю вам любви в счастливом и здоровом новом году!» — сказал он.

Джекман играет главную роль в классическом бродвейском мюзикле «Музыкальный человек». Актер сдал положительный тест на коронавирус после того, как его коллега по постановке Саттон Фостер заболел на прошлой неделе и был заменен дублером. Предполагается, что Фостер вернется на сцену 2 января, Джекман — не ранее 6 января. Продюсеры объявили, что все показы мюзикла отменены до 1 января, сообщает Reuters.

«Музыкальный человек» проходит предварительные просмотры в преддверии официальной премьеры 10 февраля. Спрос на билеты был высоким, несмотря на официальную максимальную цену в $699 (у спекулянтов их стоимость достигает $2 тыс.).

Хью Джекман сделал прививку от коронавируса в начале апреля 2021 года. Актер опубликовал тогда несколько фото с врачом Джеки Жиа, который делал ему укол. Кадры Джекман выложил в соцсети, пошутив, что кое-где суперсила Росомахи не справляется, и собрал тысячи лайков.

В августе Джекман поделился с «Известиями» подробностями о съемках в дебютном кинофильме Лизы Джой «Воспоминания». Исполнитель главной роли согласился на участие без ознакомления со сценарием.