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Привившийся в апреле актер Хью Джекман заразился COVID-19

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Австралийский актер Хью Джекман, известный по роли Росомахи в серии фильмов «Люди Икс», заболел коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам в соцсетях в видео, которое разместил 28 декабря.

«Просто хочу, чтобы вы услышали это от меня. У меня положительный результат на COVID-19. Легкие симптомы (першение в горле и насморк), но я с нетерпением жду возвращения на сцену как можно скорее! Желаю вам любви в счастливом и здоровом новом году!» — сказал он.

«Даже не читая сценарий, сразу решил: я точно снимусь в этом фильме»
Актер Хью Джекман — о работе в футуристическом нуаре «Воспоминания», любви к «Миру Дикого Запада» и сильных женщинах на площадке

Джекман играет главную роль в классическом бродвейском мюзикле «Музыкальный человек». Актер сдал положительный тест на коронавирус после того, как его коллега по постановке Саттон Фостер заболел на прошлой неделе и был заменен дублером. Предполагается, что Фостер вернется на сцену 2 января, Джекман — не ранее 6 января. Продюсеры объявили, что все показы мюзикла отменены до 1 января, сообщает Reuters.

«Музыкальный человек» проходит предварительные просмотры в преддверии официальной премьеры 10 февраля. Спрос на билеты был высоким, несмотря на официальную максимальную цену в $699 (у спекулянтов их стоимость достигает $2 тыс.).

Хью Джекман сделал прививку от коронавируса в начале апреля 2021 года. Актер опубликовал тогда несколько фото с врачом Джеки Жиа, который делал ему укол. Кадры Джекман выложил в соцсети, пошутив, что кое-где суперсила Росомахи не справляется, и собрал тысячи лайков.

В августе Джекман поделился с «Известиями» подробностями о съемках в дебютном кинофильме Лизы Джой «Воспоминания». Исполнитель главной роли согласился на участие без ознакомления со сценарием.

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