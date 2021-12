Привившийся в апреле актер Хью Джекман заразился COVID-19

Австралийский актер Хью Джекман, известный по роли Росомахи в серии фильмов «Люди Икс», заболел коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам в соцсетях в видео, которое разместил 28 декабря.

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I’m cleared … looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02