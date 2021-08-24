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Хью Джекман поделился подробностями кинопроекта «Воспоминания»

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Согласие на участие в дебютном кинофильме Лизы Джой «Воспоминания» исполнитель главной роли Хью Джекман дал без ознакомления со сценарием. Об этом во вторник, 24 августа, накануне выхода кинокартины в российский прокат, в ходе беседы с «Известиями», рассказал актер, известный по своим ролям в блокбастере про Росомаху.

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По сюжету фильма, Джекман играет героя классических нуаров — пара из надломленного мужчины и опасной женщины. Само действие в «Воспоминаниях» происходит под водой: образ жизни на Земле претерпел изменения наравне с климатическими, и теперь из-за сильной жары люди не могут существовать днем.

«Она (Джой. — Ред.) придумала потрясающий сюжет. Я ведь большой фанат «Мира Дикого Запада», который она сделала. А еще — когда встречаешь Лизу, то видишь в ней столько профессионализма и уверенности, что с этого момента просто чувствуешь — ты оказался в надежных руках. С ней легко и спокойно. Мы сразу поладили», — поделился Джекман.

По его словам, на встрече сценарист представила вовсе не сценарий предстоящего фильма, а «какие-то изображения и всякие штуки на экране своего компьютера». Тем не менее Джой вела рассказ о проекте таким образом, что сразу направила Джекмана на положительный ответ относительно его дальнейшего участия в фильме, вспоминает сам актер.

«Однако виду я не подал и всё время нашего разговора с Лизой сидел с самым равнодушным лицом, какое только был способен изобразить. И ничего ей не ответил. Потом она прислала сценарий — и, когда я дошел где-то до двадцатой страницы, я не выдержал. Позвонил своему агенту и сказал: всё, я и дочитывать сейчас не буду, подписывай меня на этот фильм! Дело было даже не в сюжете: я попал в какой-то новый мир, оригинальный, потрясающий, было непонятно, куда он движется и чем все кончится. И я понимал, что ничего подобного я не играл», — сообщил Джекман.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Даже не читая сценарий, сразу решил: я точно снимусь в этом фильме».

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