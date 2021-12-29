Прямой эфир
Мир
Два человека погибли в результате взрыва в больнице на Украине
Мир
Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности Украины
Общество
В Москве подготовили 62 площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь
Экономика
Сборы страховщиков в 2022 году могут превысить 1,9 трлн рублей
Политика
Захарова рассказала о политкампании против Telegram в ФРГ
Мир
Глава МИД Великобритании и генсек НАТО обсудили ситуацию на Украине
Мир
Порошенко обвинил Зеленского в политическом преследовании из-за ненависти
Мир
Байден не исключил возможности встретиться с Путиным в январе
Мир
Госдеп США упрекнул Иран в затягивании переговоров по СВПД
Мир
Взрыв прогремел у аэропорта города Атак на юге Йемена

В Гаване заработала российско-кубинская обсерватория

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Гаване заработала российско-кубинская обсерватория, рассказали «Известиям» в Институте астрономии РАН (ИНАСАН). Она стала первой опорной точкой возрождаемой глобальной сети оптических телескопов РФ.

«В любой музыке тишина важнее нот»
Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров — об экспериментальном проекте Zerolines, интуитивном искусстве и новых измерениях

Обсерваторию построили за пять лет. С российской стороны в проект вложено 25 млн рублей — в рамках межправительственного соглашения и договоров между кубинским Институтом геофизики и астрономии и Институтом астрономии РАН.

«Подготовку и ремонт специального помещения и инфраструктуры (расчистка места, прокладка тротуаров, подведение электричества, воды и интернета, установка кондиционеров) взяла на себя кубинская сторона. Мы наполнили обсерваторию наблюдательными, метеорологическими и вычислительными инструментами, программным обеспечением, кадрами», — рассказал «Известиям» директор российско-кубинской обсерватории, старший научный сотрудник ИНАСАН Мансур Ибрагимов.

В обсерватории пока только один телескоп. Это оптический обзорный телескоп с рекордным полем зрения — 3,5 на 3,5 градуса — и приемным зеркалом в 20 см. Широкий обзор кубинского аппарата незаменим для выполнения главной задачи обсерватории — наземной оптической поддержки научных исследовательских проектов в космосе.

В дальнейших планах российских астрономов — создание совместных обсерваторий по всему миру и развертывание глобальной наземной оптической сети. ИНСАН уже подал соответствующие заявки в Узбекистане и Вьетнаме, рассказал Мансур Ибрагимов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Звёздный час: в Гаване заработала российско-кубинская обсерватория»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021