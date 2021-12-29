Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности страны. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О Стратегии информационной безопасности» (прилагается). Утвердить Стратегию национальной безопасности (прилагается)», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента Украины.

В документе также утверждается, что «информационная политика России — это угроза для Украины». В связи с этим определены такие стратегические цели и направления обеспечения информационной безопасности, как «противодействие дезинформации и информационным операциям России, обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности, повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества».

Речь также идет об информационной реинтеграции «граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях».

Указ вступает в силу в день публикации.

28 декабря Зеленский наложил санкции на три компании, в которые входят оппозиционные телеканалы. Решение также коснулось медиахолдинга «Новости» депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака.