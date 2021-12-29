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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 декабря

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Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидают москвичей в среду, 29 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Днем в Москве синоптики пообещали от –10 до –8 градусов, а ночью — похолодание до 15 градусов ниже ноля.

В Подмосковье в дневное время суток будет от –13 до –8 градусов, в ночное температура опустится до –18 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

28 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первый день 2022 года в Москве будет теплее нормы на четыре градуса, и со 2 января начнется оттепель.

27 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Москве ожидается «скандинавская еврозима».

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