В России предложили расширить использование маткапитала

Использование материнского капитала можно расширить, разрешив тратить данные средства на лечение детей при серьезных заболеваниях. С данной инициативой выступила во вторник, 28 декабря, основатель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«Либо это дорогостоящее лечение, либо это диагностика. Потому что бывает так, что еще не установлен диагноз, либо диагноз установлен, но нет еще статуса, что ребенок инвалид, потому что в статусе «ребенка-инвалид» уже получают поддержку от государства, все необходимое. Как правило, обеспечивается через министерство труда за счет бюджета государства, но бывают случаи, какая-то травма, несчастный случай, либо заболевание, которое требует незамедлительных действий», — сказала Волынец.

Если использование маткапитала для данных целей будет разрешено, то у семей, которым необходима дорогостоящая медпомощь для детей, появится «подушка безопасности», отметила детский омбудсмен.

В ряде случаев у благотворительных фондов недостаточно средств, чтобы оплатить все медицинские процедуры, поэтому расширение возможностей использования маткапитала необходимо, подчеркнула она.

Лечение в данный момент не входит в перечень статей, по которым возможно расходование маткапитала.

По словам Волынец, изначально маткапитал можно было расходовать по трем направлениям: обучение ребенка, накопительная часть пенсии матери и улучшение условий жизни.

«Тут могут возразить, что у нас есть ОМС. И слава Богу, что у нас бесплатная медицина, но есть какие-то моменты, есть какие-то процедуры, которые не входят в ОМС. И, допустим, родители, у которых дети с ограниченными возможностями, знают о том, насколько важна, например, реабилитация. Своевременная реабилитация», — считает Волынец.

Ранее в этот день основатель Национального родительского комитета предложила наделить одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, выходящее за рамки ОМС.

Детский омбудсмен указала, что порой поставленный ребенку сложный диагноз либо проблемы со здоровьем, например, из-за несчастного случая, дорожно-транспортного происшествия, часто требуют от семьи значительных финансовых затрат.