«Россети» начали тестировать на энергообъектах экзоскелеты «Ростеха»

Группа «Россети» получила первую партию промышленных экзоскелетов «РТ — Доверенные платформы РК» госкорпорации «Ростех» и начала их тестирование на энергетических объектах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 декабря в Telegram-канале компании.

Оборудование защищает здоровье сотрудников при больших физических нагрузках, а также при работе с габаритным инвентарем или в ограниченном пространстве.

«Экзоскелеты не сковывают движения и могут использоваться со штатной спецодеждой. Они позволяют наполовину снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат и минимизируют риск травм», — отметили «Россети».

Комплексы используют в двух филиалах компании «Россети Ленэнерго»: «Кабельная сеть» и «Гатчинские электрические сети». Тестирование завершат в I квартале 2022 года, по его итогам примут решение о масштабировании.

«Применение промышленных экзоскелетов и других компонентов робототехники и сенсорики — важная составляющая комплексной работы по улучшению условий труда производственного персонала компании. В ходе пилотного проекта мы отработаем все возможные варианты использования экзоскелетов», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров.

По его словам, приобретенный опыт ляжет в основу совершенствования устройств под нужды электросетевого комплекса.

Экзоскелеты испытают в работах по заземлению воздушных линий электропередачи, при расчистке растительности на просеках, а также при переносе тяжелых материалов и инструментов.

«Поднимая груз в таком снаряжении, специалист чувствует лишь половину веса. В конструкции экзоскелета применяются композитные материалы и детали, напечатанные на 3D-принтере», — добавил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Он добавил, что образцы прошли апробацию в условиях, приближенных к реальным. В настоящее время идет этап пилотного внедрения и тестирования, по результатам которых будут приниматься решения о расширении проекта.