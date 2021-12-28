Россия планирует подать заявку на проведение Олимпиады-2036

Россия подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Начать подбор городов-кандидатов попросил Дмитрий Чернышенко, сообщает телеканал «Известия». Вице-премьер отметил, что все необходимые условия есть на Дальнем Востоке. Также он обратил внимание, что принять Игры может и Сочи, где есть почти вся инфраструктура. О планах подать заявку на проведение Олимпиады ранее заявил Сергей Лавров. Тогда возможными хозяевами Игр-2036 министр иностранных дел России назвал Санкт-Петербург и Казань.

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