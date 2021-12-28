Полиция задержала открывшего стрельбу в больнице в Светлограде

Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу в больнице Светлограда (Ставропольский край). В результате инцидента никто не пострадал. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным «Известий», конфликт в больнице устроил врач-анестезиолог. Медик, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, пытался выяснить отношения с супругой, которая также является сотрудницей больницы. Мужчина выстрелил в дверь.

После этого сотрудники выбежали из здания, а пациентов эвакуировали.

Одна из пациенток вызвала полицию, так как увидела в руках у врача «Сайгу». По словам очевидцев, врач не оказывал сопротивления при задержании, а также не угрожал пациентам.

Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram, во время происшествия мужчина с оружием заперся в одном из кабинетов и несколько раз выстрелил в стены и потолок.

Ранее в этот день сообщалось, что неизвестный взял в заложники граждан в больнице в городе Светлоград. Отмечалось, что инцидент произошел на фоне бытового конфликта.