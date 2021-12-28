Названы сроки окончания строительства игорной зоны в Крыму
Строительство игорной зоны в Крыму завершится до конца 2023 года. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов уточнил, что задержка в строительстве была связана с рядом технических моментов по вопросу оформления земли.
«Со следующего года оператор уже приступает к выполнению строительных работ, разборке недостроенного здания, которое находится на участке. Проектная документация уже в работе. Ожидаем, что до конца 2023 года данный проект будет реализован», — сказал Аксенов на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Весной 2021 года Аксенов рассказывал, что сумма инвестиций в проект превысит 3 млрд рублей.
Как ранее указывали власти полуострова, игорная зона «Золотой берег» в Ялте повысит курортный потенциал Крыма.
Строительство игорной зоны ведется в поселке Кацивели в 20 км от Ялты, на территории бывшего санатория «Фортуна». Согласно оценкам экспертов, игорная зона будет приносить в бюджет региона до 25 млрд рублей ежегодно.