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Названы сроки окончания строительства игорной зоны в Крыму

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Строительство игорной зоны в Крыму завершится до конца 2023 года. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

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Аксенов уточнил, что задержка в строительстве была связана с рядом технических моментов по вопросу оформления земли.

«Со следующего года оператор уже приступает к выполнению строительных работ, разборке недостроенного здания, которое находится на участке. Проектная документация уже в работе. Ожидаем, что до конца 2023 года данный проект будет реализован», — сказал Аксенов на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Весной 2021 года Аксенов рассказывал, что сумма инвестиций в проект превысит 3 млрд рублей.

Как ранее указывали власти полуострова, игорная зона «Золотой берег» в Ялте повысит курортный потенциал Крыма.

Строительство игорной зоны ведется в поселке Кацивели в 20 км от Ялты, на территории бывшего санатория «Фортуна». Согласно оценкам экспертов, игорная зона будет приносить в бюджет региона до 25 млрд рублей ежегодно.

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