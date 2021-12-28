В России задумались о подаче заявки на проведение Олимпиады-2036

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о намерении попросить Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) начать подготовку к подаче заявки на проведение летней Олимпиады – 2036.

«Мы понимаем, что определение города — это прерогатива ОКР вместе с Минспортом и субъектом. Там даются юридические гарантии. На 2036 год конкурс вроде еще не объявлен. Ждем», — сказал он на брифинге во вторник, 28 декабря.

Также Чернышенко добавил, что Олимпиада нужна всей стране, необходимо всем выбрать город, который сможет успешно провести заявку.

«У нас есть несколько городов мирового уровня: Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Владивосток. Мое сердце всегда будет принадлежать Сочи, в котором изначально планировалось провести летние Игры», — сказал он.

По его словам, как показывает опыт, Россия в состоянии успешно проводить крупные спортивные соревнования.

Россия принимала летние Олимпийские игры в 1980 году в Москве. В 2014 году в Сочи прошла зимняя Олимпиада.