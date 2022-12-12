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Сюжет:

Красная икра на новогоднем столе: какая натуральная, как определить подделку

Маркетолог Козлов назвал способ проверки красной икры на подлинность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Проверить красную икру на подлинность можно с помощью горячей воды. Об этом телеканалу «МИР 24» рассказал маркетолог Владимир Козлов.

По словам эксперта, нужно опустить икринку в горячую воду. Если она растворится, значит, икра поддельная.

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Количество подделок икры в настоящее время увеличилось, поэтому стоит покупать этот продукт в проверенных местах и не идти за низкой ценой, отметил Козлов. Он порекомендовал покупателям приобретать продукты для праздничного новогоднего стола в больших супермаркетах, которые чаще следят за качеством товара.

Также следует всегда сохранять чеки, чтобы была возможность вернуть товар, если он окажется некачественным.

Ранее «Роскачество» выявило нарушения более чем в 80% красной икры. По данным специалистов, с 2018 года качество продукта значительно ухудшилось.

В минувшем году специалисты выявили кишечную палочку в красной икре 15 марок. «Только «ВкусВилл», Metro Chef, «Асто» и Киржачский консервный завод «прошли» по этому показателю», — отметили специалисты.

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