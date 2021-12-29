Приглашение генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в адрес Москвы провести 12 января первое за два с половиной года заседание Совета Россия – НАТО (СРН) внушает международным акторам и аналитикам надежду. Она заключается в том, что российские предложения по гарантиям безопасности, выдвинутые ранее Кремлем коллективному Западу, все-таки были как минимум учтены.

К слову, одно из этих предложений как раз и гласило о необходимости возобновить формат СРН, восстановить каналы общения и перестать рассматривать друг друга на границах через прицелы и бинокли. Тем более что головная боль от такого напряжения уже стала значительно шире наших взаимоотношений и отразилась на нестабильности во всем мире.

Формирование в этом году оборонного альянса AUCUS — междусобойчика США, Австралии и Великобритании, открыто направленного против Китая, не просто приблизило Третью мировую войну, но и поставило под вопрос формат и смысл существования НАТО. Ведь выходит, что Вашингтон и Лондон на практике подтвердили союзникам по Североатлантическому альянсу, что безопасность очень даже «делима», когда это нужно англосаксонскому миру. Так о какой солидарности в рамках блока можно говорить после того, как Франция, член НАТО, лишилась в 2021 году контракта на десятки миллиардов долларов на поставку атомных субмарин Австралии? Напомню, это произошло из-за решения Канберры заключить аналогичный контракт с Вашингтоном.

Стоит ли удивляться, что на фоне такой недальновидной политики Запада под занавес уходящего года Индия именно с Россией подписала целый пакет ключевых документов, которые направлены на укрепление и расширение военно-технического сотрудничества Москвы и Дели. Достаточно вспомнить о начавшихся поставках ЗРК С-400 «Триумф», а также о заключении сделки по производству АК-203 (автомат Калашникова) на территории этой страны. И это при том, что еще в марте глава Пентагона Ллойд Остин посещал Индию, а американские издания буквально расплывалась в любовных эпитетах на тему того, какими «стратегическими союзниками» выступают Вашингтон и Дели. Попытки американцев перетянуть индийцев на свою сторону против Пекина успехом не увенчались.

Военно-политический блок столкнулся и с другой проблемой под общим названием «политика Байдена», когда с 9 по 10 декабря состоялся «Саммит за демократию», на который не был приглашен союзник США по НАТО — Турция. Видимо, она оказалась недостаточно «демократичной» в глазах Белого дома.

Между тем позиция Турции относительно проведения встречи СРН имеет принципиально важное значение для будущего мироустройства. «На встречах НАТО РФ всегда на повестке дня. Кто-то за диалог, кто-то за напряженность. Но Турция всегда за диалог. Все вопросы можно решить диалогом. Для нас важна встреча НАТО с РФ, и мы считаем положительным, что Россия приветствует ее. Если от РФ к нам будут специфические запросы в связи с НАТО, мы всегда ответим конструктивно», — заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу.

Анкара, будучи старым членом Североатлантического альянса, судя по ее заявлениям и действиям, хорошо отдает себе отчет в том, что в случае потенциального конфликта между Россией и НАТО под ударом окажется она. И это далеко не только вопрос исключительно военного реагирования.

Турки знают, что отказ от дальнейшего расширения блока за счет включения в него постсоветских стран (на что и обращает внимание Россия), а также от размещения вооруженных сил и вооружения на территории европейских государств откроет большие экономические возможности и для самой Анкары. В условиях турбулентности в Черноморском регионе они едва ли смогут сделать из своей страны инфраструктурно-транспортный и энергетический хаб. А турки к этому стремятся, исходя из программных документов правящей Партии справедливости и развития.

Не говоря уже о том, что противостояние России и Запада заставляет Анкару делать выбор в пользу сотрудничества с теми или иными игроками и в других регионах мира, «блокироваться» по принципу «против кого дружим». Турция же исповедует в международных делах прагматический подход, согласно которому она никогда не захлопывает дверь перед носом своих партнеров, чтобы не упустить возможности, и уж тем более она не готова закрыться на ключ ради блока, в котором ей постоянно указывают на ее «недостатки в дисциплине».

Соответственно, можно ожидать, что Турция, руководствуясь сугубо своими национальными интересами, будет и дальше выступать за диалог с РФ, в том числе по линии НАТО, и против антироссийских санкций. В конце концов, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган и сам хорошо убедился в последние годы, как работают рестрикции.

Можно не сомневаться, турецкие власти не забудут и того факта, что США как первая скрипка в НАТО не пригласили Анкару на «Саммит за демократию», а администрация Джо Байдена только подтвердила решение экс-президента Дональда Трампа исключить республику из программы по производству истребителя пятого поколения F-35 за покупку российских систем С-400.

При этом никакие мантры США и НАТО об «общей угрозе» или «общих интересах» на турках больше не сработают. Дело в том, что Анкаре при выборе партнеров гораздо ближе принцип «доверяй, но проверяй».

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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