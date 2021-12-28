Новое оборудование установили в больнице скорой помощи в Барнауле

Эндоскопическое отделение Алтайской краевой больницы скорой помощи в Барнауле пополнилось новой техникой, которая позволит врачам получать изображение в высоком разрешении при манипуляциях на желудочно-кишечном тракте. В учреждении установили новую видеоэндоскопическую систему, а также переносной гастровидеоскоп и видеодоуденоскоп последнего поколения, рассказали в минздраве региона.

Приборы позволяют увидеть слизистые пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, а также провести минимально инвазивные вмешательства, передает altapress.ru. Переносной гастровидеоскоп появился в больнице впервые. Его можно применять у постели больного, что очень важно в условиях экстренного стационара.

Алтайский край получит 1,224 млрд рублей на модернизацию здравоохранения в следующем году. Планируется построить хирургический корпус на 165 коек для клинического центра охраны материнства и детства, рассказал ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Кроме того, средства направят на строительство нового здания для детского санатория в Белокурихе, выполнение госконтрактов и авиаработ (для последующей транспортировки пациентов), переоснащение трех медучреждений и строительство хирургического корпуса для краевого онкодиспансера.