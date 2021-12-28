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Нарколог рассказал о допустимой дозе алкоголя

Нарколог Казанцев рассказал, существует ли допустимая доза алкоголя
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Абсолютно безопасной дозы алкоголя не существует, потому что это нейротоксин. Такое мнение во вторник, 28 декабря, в беседе с «Известиями» высказал врач-нарколог Алексей Казанцев.

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По словам специалиста, еще два года назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называла дозой алкоголя, которая несет наименьший ущерб здоровью, 30 мл крепкого алкоголя и максимум 3–4 дозы алкоголя за вечер для мужчин. Женщинам рекомендовали употреблять в два раза меньше. Что касается пива и вина, употребление этих напитков считалось безопасным в пределах 130 мл в день.

«Но нужно понимать, что абсолютно безопасной дозы алкоголя не существует. Это нейротоксин. Сейчас ВОЗ отказалось от подобных рекомендаций и не называет безопасную дозу алкоголя. Поэтому посоветовать можно только одно: не пейте, потому что алкоголь — яд», — заключил Казанцев.

Ранее, в июле, было опубликовано исследование ученых Университета Аделаиды (Австралия), согласно которому употребление красного или белого вина более безопасно с точки зрения риска инсульта по сравнению с другими видами алкоголя.

Согласно данным специалистов, употребление менее шести стандартных стаканов алкоголя в неделю связано с самым низким риском развития фибрилляции предсердий (ФП). ФП — это нерегулярная и учащенная частота сердечных сокращений, которая может увеличить риск инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений. Среди симптомов — учащенное сердцебиение, одышка и слабость.

По словам ведущего автора Сэмюэла Ту из Центра нарушений сердечного ритма Университета Аделаиды, у тех, кто употреблял менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, был самый низкий риск развития ФП.

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