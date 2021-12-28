США отправили в Европу 20 танкеров с газом

По данным агентства Bloomberg, в Европу направилось 20 танкеров с американским газом. Еще 14 судов ожидают отправки после согласования сторон, передает телеканал «Известия». Всего количество танкеров увеличилось на треть. Весной газ в Европе стоил $250 за тысячу кубометров, летом цена поднялась до $600. Осенью курс подскочил до $1000, а в декабре перевалил за $2000. Таких высоких цен на голубое топливо в Европе не было с 1996 года.

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