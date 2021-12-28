Политолог Виктор Мизин о поддержке Украины от Пентагона

По мнению экспертов, бюджет Пентагона не пересекает «красную линию». Отмечается, что из $770 млрд для Киева заложена минимальная сумма на поддержку, передает телеканал «Известия».

«Украинцам поставляются только Javelin — это, в общем-то, оборонительное оружие, хоть оно и стреляет там на 2 км. Не поставляются ни танки, ни штурмовики, ни ударные вертолеты, ни реактивные системы залпового огня, ни тактические ракеты, которыми можно было бы «добивать сепаратистов» на Донбассе, — ничего этого не делается. И что бы у нас ни говорили, да, есть присутствие американцев в определенных учебных центрах — это бывшие советские полигоны. Но это только присутствие инструкторов, никаких воинских контингентов американских на Украине нет, и я уверенно скажу, быть не может», — прокомментировал политолог Виктор Мизин.

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