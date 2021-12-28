Эксперт указал на невозможность Украины решать проблемы самостоятельно

Украине надо перестать куда-то стремиться и начать решать свои проблемы самостоятельно. Такое заявление сделал политический эксперт Алексей Фещенко в понедельник, 27 декабря.

По его словам, стране также мешает ее советское прошлое, поскольку у нее нет собственного опыта решения проблем. Фещенко подчеркнул, что за 30 лет независимости на Украине так и не появилась национальная идея. Кроме того, большая часть политиков занимает не проукраинские позиции, а антироссийские. То есть им не важно, что будет с Украиной, лишь бы она не была вместе с Россией.

«Я не против европейских стандартов, достойной жизни, но не всегда нужны какие-то ассимиляции, входить туда, куда нас не просят, потому что мы можем автономно сформировать конкурентные условия», — рассказал эксперт в эфире телеканала «Наш».

27 декабря бывший руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов заявил, что конституция страны полностью себя изжила, и жизнь украинцев ее содержанию не соответствует. По его словам, Украина не является унитарным государством, так как в стране как минимум нет бесплатного образования.