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Появилось видео запуска ракеты «Ангара-А5»

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Видеозапись с запуском тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк была опубликована Министерством обороны России во вторник, 28 декабря.

Пуск состоялся в 22:00 с пусковой площадки №35 на космодроме Плесецк в Архангельской области и прошел в штатном режиме.

В Минобороны РФ отметили, что «Ангара-А5» взята на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС России.

Всех причастных к успешному старту поздравил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и отметил, что теперь надо ждать «работу разгонного блока «Персей» разработки РКК «Энергия».

Это третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Предыдущий был успешно проведен 14 декабря 2020 года. Впервые запуск состоялся в 2014 году.

«Ангара-А5» является российской ракетой-носителем тяжелого класса семейства «Ангара». Это первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

«Ангара» относится к семейству российских экологически чистых ракет-носителей разных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», а также тяжелые «Ангара-А5» и модернизированные «Ангара-А5М».

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