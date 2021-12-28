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Спутник-буксир уведет космический мусор с орбиты

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В Омском государственном техническом университете создают особый спутник, который сможет увести крупногабаритный космический мусор с высоты наиболее используемых орбит до 2 тыс. км. Согласно задумке, устройство будет или выталкивать отходы на высоту более 3–5 тыс. км от Земли, или сбивать их ниже, чтобы они сгорели в атмосфере.

Просто в космос: ученые РАН создают прорывной двигатель для спутников
В качестве топлива в нем будут использоваться металлодиэлектрические пластины, запаса которых хватит на 10 лет автономной работы

Ученые ориентируются на работу с более или менее крупными объектами — это, например, разгонные блоки и фрагменты спутников после взрыва или столкновений. Размер объектов, с которыми сможет справиться проектируемый аппарат, составит до 2–3 м в диаметре и до 5 м высотой.

Для захвата космического мусора спутник будет оснащен роботом-манипулятором. Также разработчики думают о применении сети — такой вариант уже отрабатывают японские специалисты для некоторых военных дронов.

Сейчас в космосе находится почти около 34 тыс. частиц размером более 10 см. Конечно, все их последовательно убирать смысла не имеет, зато можно по крайней мере избавиться от представляющих угрозу для МКС обломков или важных объектов на геостационарной орбите.

Спутник-мусорщик будет размером около метра в диаметре. Запускать его на орбиту предполагается с помощью ракеты-носителя «Ангара», сообщили авторы проекта. Однако бороздить просторы космоса спутник будет с помощью собственного двигателя, основой топлива будет служить перекись водорода.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Отходы отсюда: космический мусор уберёт с орбиты российский спутник-буксир»

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