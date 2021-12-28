США заверили Польшу в поддержке союзников по НАТО

Соединенные Штаты заверили союзников по НАТО в готовности поддержать их в связи с ситуацией вокруг Украины. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник, 27 декабря, в ходе беседы с главой бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и главой бюро международной политики Якубом Кумохом.

«Участники переговоров обменялись взглядами относительно роста военных сил России вблизи украинских границ и подтвердили важность единства союзников в усилиях по дипломатии и сдерживанию. Господин Салливан повторил, что США поддерживают статью пятого Устава НАТО, и подчеркнул, что США готовы поддержать наших союзников на восточном фланге, которые защищают свои страны», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте американского ведомства.

От лица американского президента Джо Байдена советник также поблагодарил коллег из Польши за вето, которое польский лидер Анджей Дуда наложил на поправку к законодательству о СМИ, так как она могла повредить интересам США.

27 декабря сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий назвал выход Польши из Евросоюза (ЕС) катастрофой для страны. Он считает, что тогда государство может оказаться в сфере влияния России.

12 декабря польский министр юстиции Збигнев Зёбро заявил о том, что, если Евросоюз примет решение лишить Польшу финансирования и продолжит оказывать на нее давление в вопросе верховенства закона, Варшаве следует приостановить членские взносы в ЕС, а также начать накладывать вето на все решения, принимаемые в Брюсселе.