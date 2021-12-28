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Конституцию Украины назвали не соответствующей действительности

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Конституция Украины полностью себя изжила, и жизнь украинцев ее содержанию не соответствует. Такое заявление сделал бывший руководитель бюро Интерпола страны Кирилл Куликов в понедельник, 27 декабря.

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«Я считаю, что Конституция Украины 1991 года себя полностью изжила, а мы не отвечаем буквально ни одной букве этой конституции», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

По его словам, Украина не является унитарным государством, так как в стране как минимум нет бесплатного образования. Кроме под вопросом находятся свобода слова и обеспечение гарантий жизни, следовательно, Украину нельзя назвать демократическим государством.

«Поэтому всё, что там написано на сегодняшний день, — это хорошая сказка», — резюмировал украинский политик, говоря о конституции страны.

27 декабря стало известно, что с момента распада Советского Союза Украина потеряла 20% населения, оказавшись на четвертом месте среди бывших республик СССР по уровню депопуляции. Так, в 1991 году в стране проживало порядка 52 млн человек, в этом году — лишь 41,6 млн человек, отметило издание.

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