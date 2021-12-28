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Грета Тунберг подвергла сомнению лидерство США в сфере климата

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Соединенные Штаты вряд ли корректно называть лидером в сфере усилий по предотвращению изменения климата. Такое заявление сделала экоактивистка из Швеции Грета Тунберг в понедельник, 27 декабря.

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«Я имею в виду, странно, что люди считают [президента США] Джо Байдена лидером в том, что касается климата, когда вы видите, что делает его администрация. США на самом деле расширяют инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом. Зачем США это делают? На нас — активистов и подростков, которые просто хотят ходить в школу, — не должна ложиться задача привлекать внимание и информировать людей о том, что мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией», — рассказала она в интервью The Washington Post.

Активистка также выразила недовольство результатами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменениях климата. По ее словам, в итоговом документе участники конвенции «впервые упомянули» ископаемое топливо.

«Это заставляет задуматься о том, что они делали все эти десятилетия, даже не упоминая ископаемое топливо в контексте проблемы, которая в значительной степени вызвана ископаемым топливом», — заявила Тунберг.

14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проект резолюции Совета Безопасности ООН по климату, на который РФ наложила вето, полностью неприемлем. По его словам, Москва не согласна с Вашингтоном в том, что, наложив вето на документ, подвела мировое сообщество. Позицию России поддержали и другие государства, подчеркнул представитель Кремля.

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