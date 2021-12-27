«Мосфильм» будет проводить экскурсии по квартире из фильма «Ирония судьбы»

Москвичи могут посетить индивидуальные экскурсии по восстановленной квартире из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» до конца января 2022 года. Об этом сообщили в понедельник, 27 декабря, в пресс-службе киностудии «Мосфильм».

«Декорация из любимой новогодней комедии была восстановлена специалистами «Мосфильм — Декорстроя» по оригинальным чертежам и с использованием реквизита из фильма», — говорится в сообщении.

Восстановленная квартира находится в 11-м павильоне «Мосфильма». Специалисты архитектурного бюро киностудии для ее воссоздания нашли подлинные чертежи декорации к картине Эльдара Рязанова, вышедшей на экраны в 1975 году, передает агентство городских новостей «Москва».

«Также задействован оригинальный реквизит, хранившийся в фондах «Мосфильма», — мебель, бытовая техника, посуда тех лет. В экспозиции также представлены костюмы двух главных героев — пальто Ипполита, платье Нади», — добавили в «Мосфильме».

Ранее, 25 декабря, стало известно, что голливудская версия фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Марюса Вайсберга выйдет на платформе Netflix 31 декабря, сообщает телеканал «360».

Американская картина называется «О судьбе» (About Fate). Роль Лукашина в ней исполнит известный по сериалу «Фарго» актер Томас Манн. В отличие от советской версии, американскому герою по сюжету всего 30, а не 40 лет.

В главной женской роли снялась Эмма Робертс, а образ Ипполита в проекте Netflix воплотил британский актер китайского происхождения Льюис Тан.