Главное впечатление от чемпионата России — выступление Камилы Валиевой. Трудно найти слова, чтобы описать ее короткую и произвольную программы. Это просто космос, все остальные на ее фоне меркнут. Просто неплохие прокаты. Валиевой можно спокойно соревноваться с Нэтаном Ченом (трехкратный чемпион мира, мировой рекордсмен) и Юдзюру Ханю (двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира). Правда, Чен и Ханю могут выдать слабые прокаты на крупных стартах, что с ними уже случалось, а у Камилы, похоже, стальные нервы. Такое ощущение, что она вообще не может ошибиться.

Это наша Джоконда, явление в фигурном катании. Во всем спорте. Я думал, что она уже достигла своего потолка в прошлом году, а она еще прибавила, когда перешла на взрослый уровень. Теперь главное — сохранить эту гениальность. Уже можно сказать, что если не будет форс-мажора, то она выиграет в Пекине-2022. Даю 99,9%. Но хотелось, чтобы она продолжала нас радовать и после Игр в Китае. Она человек гигантского таланта. Для понимания величия приведу такой пример: это если бы женщина прыгала с шестом и при этом побеждала бы Сергею Бубку.

Александра Трусова выполнила три четверных прыжка, с одного упала. Но этого ей хватило, чтобы стать второй. С ногой у нее вроде бы всё в порядке. Думаю, что на чемпионате Европы-2022 и Олимпиаде-2022 Саша также может стать второй. С Валиевой тягаться никому невозможно. Борьбу Трусовой может навязать Анна Щербакова. Думаю, действующая чемпионка мира может преобразиться в следующем году. Мне кажется, что к чемпионату России она не до конца была готова физически. Отсюда и сорванные четверные прыжки. Не стал бы списывать ее со счетов в борьбе за медали и говорить, что она попала в олимпийскую сборную несправедливо. Хотя ту же Лизу Туктамышеву жаль. По совокупности заслуг она должна была выступить в Пекине, но судьба распорядилась иначе. Но у нее есть более важная вещь — сумасшедшая любовь публики. То, как зрители встречали ее прокаты в Санкт-Петербурге, — это ведь что-то невероятное. Возможно, эти чувства даже круче, чем при завоевании олимпийской медали.

У мальчиков удивил Марк Кондратюк. Своей волей к победе, заряженностью на результат. Про остальных говорить не хочется. Очень бледно, после того как посмотришь девушек. Понятно, что ожидать от наших ребят медали в личном старте на Играх-2022 невозможно. Главное, чтобы не завалили всё на командном турнире.

Не подумайте, что я недооцениваю их. Данные у ребят есть, но и проблемы схожие. Стойкого лидера, увы, пока не видно. Но при этом отмечу определенный прогресс. Сейчас уйдет поколение «старичков», после Олимпиады возможен подъем. Вряд ли после Пекина будут выступать Ханю и Чен. Как минимум возьмут перерыв. Наша молодежь сейчас набирается опыта и через год-два будет биться за лидерство на освободившихся местах. Игнатов, Семененко, Кондратюк, Мозалев — хорошее поколение, в котором есть конкуренция. Со временем придет к ним и стабильность, и уверенность. Не хватает пока немного спокойствия, хладнокровия.

В парах на чемпионате России состоялся настоящий триумф Тамары Москвиной. Она большой молодец. Два ее дуэта шикарно выступили, заняв первые два места пьедестала почета. Всё идет к ее очередной олимпийской победе. Возможно, двойной — золоту и серебру. Еще важный момент: Тамара Николаевна добивается таких результатов в 80 лет. Это пример для всех. В пару Тарасовой и Морозова я, честно говоря, не верю. У них не было стабильности ни при одном тренере. Вряд ли спасет ситуацию даже Этери Тутберидзе.

Больше всего разговоров, как ни странно, было про распределение мест в танцах на льду. Все обсуждали, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин несправедливо заняли второе место. Мол, их подтянули судьи, потому что Диана дочь Этери Тутберидзе. Полностью несогласен с этим мнением. Мне их произвольный танец понравился больше всех. Второе место они заняли совершенно заслуженно. Хочется, чтобы они теперь достойно выступили на чемпионате Европы и посрамили бы критиков. А на Олимпиаде их, скорее всего, поставят в командный турнир. И это практически гарантированная медаль.

Автор — чемпион мира, вице-чемпион Олимпийских игр 1980 года, заслуженный мастер спорта СССР, тренер

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора