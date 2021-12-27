Оплата картой «Тройка» стала доступна во всех автобусах «Мострансавто»

Во всех автобусах перевозчика «Мострансавто» в Московской области стала доступна возможность оплаты проезда по карте «Тройка». Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Оплата проезда «Тройкой» стала доступна не только в автобусах с валидаторами, но также в транспортных средствах с мобильными терминалами оплаты проезда, пишет РИАМО.

Речь идет о более чем 4 тыс. транспортных средств, курсирующих на 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутах по всему Подмосковью, пишет REGNUM.

Объединение билетных систем между Москвой и областью является масштабным проектом властей Подмосковья и столицы совместно со Сбербанком. По словам вице-губернатора Московской области Игоря Трескова, с момента запуска «Тройки» в автобусах Подмосковья совершено свыше 4,3 млн поездок, а это около 24 тыс. операций в день. Кроме того, Введенная программа лояльности уже позволила пассажирам сэкономить 1,1 млн рублей на оплате проезда.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в следующем году планируется подключить к билетной системе еще свыше 9 тыс. транспортных средств, а в дальнейшем — ввести оплату «Тройкой» на всех маршрутах Московской области, отмечает агентство городских новостей «Москва».

«Ежедневно миллионы пассажиров Подмосковья приезжают в столицу на учебу, работу, по делам. Поэтому, конечно, для них возможность оплаты проезда картой «Тройка» — это привычно, выгодно и удобно», — цитирует Ликсутова «Москва 24».

Уточняется, что ежемесячная экономия пассажиров при оплате проезда картой составляет от 7 до 35%, а в год она может составить более 4,8 тыс. руб. В рамках масштабирования единой билетной системы в транспорте региона запланирована раздача пассажирам 5 тыс. «Троек» на автовокзалах «Мострансавто».