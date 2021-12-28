Названы победители фотоконкурса «Широка моя страна»

Почта Банк подвел итоги всероссийского конкурса фотографий «Широка моя страна», он проводился на сайте финансовой организации с 18 октября. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» во вторник, 28 декабря, на конкурс было подано более 3 тыс. работ, а в народном голосовании приняли участие свыше 10 тыс. человек.

Всего было заявлено три номинации: «Широка моя страна» — пейзажные фотографии, запечатлевшие природу России во всем ее многообразии; «Почта Банк здесь!» — фото с брендом или символикой Почта Банка; «Почта Панк» — для тех, кто умеет и любит работать в графических редакторах, иллюстрации в стиле киберпанк.

Победителем номинации пейзажной фотографии стал Александр Рудный из Асбеста за снимок Горного Алтая. Евгений Юдинцев из Мурманска и Игорь Егоров из Уссурийска заняли второе и третье места соответственно.

Награды победителям вручали члены жюри конкурса: фотографы Андрей Карбуков и Павел Маркелов, шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев, директор по маркетингу Почта Банка Петр Стерлигов, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев и другие.

PR-директор Почта Банка Ольга Очеретина подчеркнула, что конкурс получил огромный отклик со всей страны.

«Наш банк работает по всей стране, даже в самых отдаленных уголках. Поэтому мы как никто другой знаем, как широка и красива наша страна, и хотели показать ее всем. Нам прислали свыше 3 тыс. фотографий из самых разных частей нашей огромной страны — от Мурманска до Уссурийска. Причем этот поток не прекращался даже в последний день приема работ. Было действительно много достойных фотографий, так что членам жюри пришлось непросто», — отметила она.

Очеретина добавила, что лучшие работы из номинации «Широка моя страна» попадут в галерею карт банка с индивидуальным дизайном.

Конкурс проводился в три этапа: прием работ, народное голосование и формирование шорт-листов, голосование членов жюри. Список победителей уже опубликован на сайте конкурса.