Прямой эфир
Мир
США увеличили число направляющихся в Европу танкеров с газом
Экономика
Биткоин и жилье в новостройках стали самыми выгодными инвестициями в 2021 году
Мир
Израиль атаковал сирийский порт Латакия
Мир
Семь человек погибли при падении автобуса в пропасть в Колумбии
Общество
Минздрав Удмуртии сообщил о тяжелом состоянии выжившего при ЧП с вертолетом
Экономика
В МИД РФ заявили об отсутствии перспектив отключения России от SWIFT
Общество
В Петербурге около 3 млн человек первично привились от COVID-19
Мир
США испугались мировой войны в январе из-за медлительности Байдена
Мир
Энергопуск второго блока БелАЭС запланировали на I квартал 2022 года
Спорт
Шахматист Непомнящий набрал три очка во второй день ЧМ по рапиду

Названы победители фотоконкурса «Широка моя страна»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почта Банк подвел итоги всероссийского конкурса фотографий «Широка моя страна», он проводился на сайте финансовой организации с 18 октября. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» во вторник, 28 декабря, на конкурс было подано более 3 тыс. работ, а в народном голосовании приняли участие свыше 10 тыс. человек.

Всего было заявлено три номинации: «Широка моя страна» — пейзажные фотографии, запечатлевшие природу России во всем ее многообразии; «Почта Банк здесь!» — фото с брендом или символикой Почта Банка; «Почта Панк» — для тех, кто умеет и любит работать в графических редакторах, иллюстрации в стиле киберпанк.

Точка зрения: самые удивительные фотоистории года
Названы победители международного фотоконкурса BarTur Photo 2021

Победителем номинации пейзажной фотографии стал Александр Рудный из Асбеста за снимок Горного Алтая. Евгений Юдинцев из Мурманска и Игорь Егоров из Уссурийска заняли второе и третье места соответственно.

Награды победителям вручали члены жюри конкурса: фотографы Андрей Карбуков и Павел Маркелов, шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев, директор по маркетингу Почта Банка Петр Стерлигов, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев и другие.

PR-директор Почта Банка Ольга Очеретина подчеркнула, что конкурс получил огромный отклик со всей страны.

«Наш банк работает по всей стране, даже в самых отдаленных уголках. Поэтому мы как никто другой знаем, как широка и красива наша страна, и хотели показать ее всем. Нам прислали свыше 3 тыс. фотографий из самых разных частей нашей огромной страны — от Мурманска до Уссурийска. Причем этот поток не прекращался даже в последний день приема работ. Было действительно много достойных фотографий, так что членам жюри пришлось непросто», — отметила она.

Очеретина добавила, что лучшие работы из номинации «Широка моя страна» попадут в галерею карт банка с индивидуальным дизайном.

Конкурс проводился в три этапа: прием работ, народное голосование и формирование шорт-листов, голосование членов жюри. Список победителей уже опубликован на сайте конкурса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021