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В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов

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Пробки на дорогах Москвы в последний понедельник 2021 года оцениваются в девять баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки» на 27 декабря.

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Движение транспорта затруднено на вылетных магистралях из города, в ряде районов — на участках внешней и внутренней сторон МКАД. Кроме этого, значительные затруднения в движении наблюдаются на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах.

Загруженность дорог в столице снизится к 21:00, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил, что до 17:30 поездка на машине протяженностью 20 км займет на 7 минут больше времени, чем обычно. Выезжая в 17:30, автомобилисты рискуют потратить на дорогу на 25 минут больше, а с 18:30 — на 35 минут, пишет «Москва 24».

В связи с этим горожанам рекомендовали воздержаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт.

Ранее в этот день Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня вторника. Это следует из данных прогностической карты учреждения. Предупреждение будет действовать до 12:00 28 декабря. Такое решение было принято из-за продолжающейся гололедицы.

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