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Суд в Карелии приговорил историка Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима

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Петрозаводский городской суд в понедельник, 27 декабря, признал историка, главу карельского отделения «Мемориала» (признан иноагентом в РФ) Юрия Дмитриева виновным в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и незаконном хранении оружия.

Дмитриева приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Почему историка Дмитриева снова обвинили в насилии над приемной дочерью

Адвокат историка Виктор Ануфриев отметил, что защита будет обжаловать приговор. Дмитриев признает только обвинения в незаконном хранении оружия.

В 2016 году Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии. Его обвинили в том, что он фотографировал свою приемную дочь для изготовления порнографических материалов. Историк указывал, что фотографии он делал для того, чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.

Также следствие утверждало, что Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки с 2012 по 2016 год. Основанием для возбуждения дела стало анонимное заявление, к которому было приложено фото ребенка.

В 2018 году Дмитриева оправдали по обвинению в изготовлении порнографии. Прокуратура обжаловала решения суда, в 2018 году Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор.

22 июля 2020 года Петрозаводским городским судом Дмитриев был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. При этом по статье об изготовлении порнографии он был оправдан.

Осенью того же года Верховный суд Карелии приговорил его к 13 годам лишения свободы по статье о сексуальном насилии над ребенком, а по остальным обвинениям дело было направлено на доработку. Таким образом, срок заключения был увеличен. Историк пытался обжаловать 13-летний приговор, но он был оставлен в силе, Верховный суд отказался принимать жалобу для рассмотрения по существу.

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