FAW привезет в Россию две новые модели автомобилей
Российское представительство китайской компании FAW планирует расширить свою линейку легковых автомобилей за счет двух новых моделей. Об этом 27 декабря сообщает «Российская газета».
По данным издания, речь идет о седане B70 и кроссовере Т55. Обе модели выйдут на российский рынок в четырех комплектациях. Ожидается, что премьеры новинок состоятся во второй половине 2022 года.
Длина, ширина и высота FAW B70 составляют 4810, 1840 и 1455 мм соответственно. Колесная база — 2800 мм. Основным агрегатом является бензиновый двигатель объемом 1.5 л.
Что касается кроссовера FAW T55, то длина машины составляет 4437 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1625 мм. Колесная база — 2650 мм. В России автомобиль будет представлен с 1,5-литровым бензиновым двигателем.
29 июня стало известно, что Chery рассматривает возможность в ближайшие два года начать продажи в России автомобилей с электрическими силовыми установками.
На данный момент в Chery готовят необходимый пакет технической документации для прохождения сертификации машин, проводят маркетинговые исследования, а также готовятся к испытаниям электромобилей в условиях российских дорог и климата.