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FAW привезет в Россию две новые модели автомобилей

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Российское представительство китайской компании FAW планирует расширить свою линейку легковых автомобилей за счет двух новых моделей. Об этом 27 декабря сообщает «Российская газета».

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По данным издания, речь идет о седане B70 и кроссовере Т55. Обе модели выйдут на российский рынок в четырех комплектациях. Ожидается, что премьеры новинок состоятся во второй половине 2022 года.

Длина, ширина и высота FAW B70 составляют 4810, 1840 и 1455 мм соответственно. Колесная база — 2800 мм. Основным агрегатом является бензиновый двигатель объемом 1.5 л.

Что касается кроссовера FAW T55, то длина машины составляет 4437 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1625 мм. Колесная база — 2650 мм. В России автомобиль будет представлен с 1,5-литровым бензиновым двигателем.

29 июня стало известно, что Chery рассматривает возможность в ближайшие два года начать продажи в России автомобилей с электрическими силовыми установками.

На данный момент в Chery готовят необходимый пакет технической документации для прохождения сертификации машин, проводят маркетинговые исследования, а также готовятся к испытаниям электромобилей в условиях российских дорог и климата.

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