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Девочку госпитализировали после падения снега с ТЦ в Подмосковье

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В подмосковном Жуковском восьмилетняя школьница попала в больницу, после того как ей на голову упал снег с крыши торгового центра «Взлет». Об этом 27 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.

Девочка была госпитализирована с подозрением на сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Позднее в больнице, куда школьницу привезли на осмотр, сообщили, что она не пострадала. По предварительным данным, на голову ей упал мокрый снег. Ребенка отпустили домой.

23 декабря сообщалось, что ребенка госпитализировали после падения наледи с крыши в Уфе. Как отмечалось, снег упал на голову 11-летнего школьника с кровли пятиэтажки, когда он шел на учебу.

14 декабря два человека пострадали в результате падения льда с крыши в Санкт-Петербурге. Их госпитализировали.

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