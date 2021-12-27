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Матвиенко указала на целесообразность укрупнения регионов

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала целесообразность укрупнения регионов, отметив, что снимать этот вопрос с повестки не надо. Об этом председатель Совфеда заявила в ходе пресс–конференции 27 декабря, отвечая на вопрос «Известий».

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«Тема действительно очень чувствительная и острая. Я не могу сказать, что она прямо сейчас актуальна. Но я считаю, что она не ушла из повестки дня. Решать этот вопрос предоставлено гражданам. Только граждане региона могут проявить свою волю, все взвесить и решить, что им даст объединение», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что в России в этом плане очень демократичная процедура — только через референдум. Также спикер Совфеда выразила мнение, что важным критерием успешности региона является численность населения.

«Целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать не надо. Но если вести об этом речь, то это должно не идти с высоких кабинетов вниз, а это понимание должно родиться в самих субъектах», — отметила она.

При этом, по словам Матвиенко, власть должна создать условия для проведения такого референдума.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что объединения столицы и Подмосковья не планируется. По его словам, это может привести к усложнению управления всем регионом, в связи с чем делать этого пока не следует.

В мае 2020 года на тот момент врио главы Архангельской области Александр Цыбульский, а также врио губернатора НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Название нового субъекта определено не было. Цыбульский заверял, что жители НАО сохранят экономические гарантии, и подчеркивал, что пока речь идет только о начале обсуждения данного вопроса с общественностью.

Ожидалось, что слияние ускорит социально-экономическое развитие обоих регионов и повысит уровень жизни населения. Кроме того, бюджет НАО во многом зависит от доходов от добычи газа и нефти, цена на которую в последнее время не отличается стабильностью.

Создание общей программы Цыбульский и Бездудный обсудили с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым 26 мая. Министр назвал приоритетным развитие Арктической зоны и Северного морского пути и отметил, что взаимодействие двух регионов позволит реализовать проект глубоководного порта Индига, а это в свою очередь обеспечит «новое качество жизни для людей».

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