Сотрудники скорой в Амурске спасли оставленного на морозе мальчика

В Амурске спасли ребенка, гулявшего раздетым в –30 °С. Трехлетнего мальчика заметили во дворе дома работники скорой. Водитель и фельдшер доставили ребенка в больницу, сообщает телеканал «Известия». Малыша уже выписали, обморожения у него не было. Как оказалось позже, за ребенком не уследили родители. СК и прокуратура проводят проверки.

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