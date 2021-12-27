Грузовик с пропаном загорелся в Москве

На Киевском шоссе в Москве загорелся бензовоз, перевозящий пропан. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел на 36 км автомагистрали. Движение по Киевскому шоссе в сторону центра затруднено. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, в данный момент они приступили к ликвидации возгорания, отметили в ведомстве.

Московский департамент транспорта сообщил в Telegram, что из-за перекрытия участка трассы в результате возгорания бензовоза, автобусы 304, 304к, 309, 490, 1001, 1002, 1031, 304к задерживаются. Маршруты общественного транспорта временно изменены.

24 декабря бензовоз и военный грузовик столкнулись на Новоегорьевском шоссе на границе Москвы и Московской области. В результате аварии пострадал один человек.