Большинство британцев разочарованы последствиями Brexit

Большинство британцев недовольны последствиями Brexit. Ожидания от выхода из ЕС не оправдались у 59% жителей Соединенного Королевства. Кроме того, негативно относятся к Brexit 42% ранее голосовавших за отделение от Союза. Причина — возникшие разногласия с Брюсселем, передает телеканал «Известия». С 1 января Лондон вводит новые проверки товаров, ввозимых из ЕС. Некоторые экспортеры могут отказаться от поставок в Соединенное Королевство из-за роста расходов.

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